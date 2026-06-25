Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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Что известно о деятельности полковника СБУ в интересах России?

Офицер Дмитрий Козюра имел доступ к государственной тайне и отвечал за борьбу с терроризмом. В марте 2018 года его завербовали российские спецслужбы.

После этого полковник за деньги стал собирать и передавать ФСБ России информацию об обороне, в том числе и ту, которая раскрывает государственную тайну.

Козюра ещё с 2018 года находился на постоянной связи с российскими кураторами. "Для конспирации на связь с представителями российских спецслужб выходил через посредника. Шифрограммы подписывал лично", – рассказал Кравченко.

При этом активная деятельность Козюры началась с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Он шпионил за командными пунктами СБУ и передавал данные об атаках на бизнес-центры, а также информировал о количестве раненых военных и гражданских лиц.

Кроме того, офицер передавал документы с грифом "секретно" об объектах критической, в частности газотранспортной, инфраструктуры, а также планы усиления ПВО на этих объектах.

В феврале 2025 года предателя разоблачили. В своих показаниях он признал, что работал на ФСБ России за финансовое вознаграждение,

– отметил генпрокурор.

25 июня 2026 года Козюре вынесли приговор и приговорили его к пожизненному лишению свободы. "Тот, кто носил украинские погоны и начал работать на ФСБ, становится врагом Украины. Для таких – только самое суровое наказание", – заявил Кравченко.

Напомним, ранее Василий Малюк рассказал, что подозреваемый длительное время находился под тщательной разработкой: проводились сложные негласные следственные и оперативные мероприятия, включая техническое наблюдение.

Фактически за Козюрой круглосуточно следили – по месту жительства, работы, автомобилю и так называемой "явочной" квартире, где он контактировал с врагом. Малюк также отметил, что в ходе операции удалось зафиксировать 14 эпизодов передачи дезинформации противнику.