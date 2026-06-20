Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Смотрите также: В прокуратуре подтвердили обыски у бизнесмена Веселого

Что известно о схеме и подозрении в адрес экс-министра?

Следствие установило, что экс-министр оформлял мужчин как участников музыкальной группы, которая якобы должна была выехать за границу для проведения благотворительных концертов. На самом же деле фигуранты не имели никакого отношения к музыкальной деятельности.

Сначала пограничники отказали им в выезде из Украины. Тогда подозреваемый руководитель Министерства культуры и информационной политики в ответном письме в Госпогранслужбу попросил разрешить выезд как участникам музыкальной группы. Это обращение и послужило основанием для пересечения границы.

В результате 8 мужчин призывного возраста уехали из Украины и к этому времени не вернулись,

– уточнил Генпрокурор.

В Нацполиции сообщили, что ранее по этому делу подозрение получила предпринимательница. Сейчас правоохранители установили и других участников схемы, среди которых топ-чиновник и еще четыре гражданина.

Последние подыскивали "клиентов", обсуждали условия "гастролей", а эксчиновник визировал своей подписью письма-содействия от ведомства,

– объяснили в полиции.

Известно, что фигуранты зарегистрировали ряд криптокошельков и открыли счета в финустановах для расчетов.

Досудебное расследование продолжается по части 3 статей 28 и 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы.

По данным источников 24 Канала, подозрение вручили Ростиславу Карандееву, возглавлявшему ведомство с июля 2023 по сентябрь 2024 года.

Напомним, ранее подозрение вручили 35-летнему бывшему полицейскому из Харьковщины. Он помогал мужчинам оформлять фиктивную инвалидность во избежание военной службы. За это подозреваемый потребовал 10 тысяч долларов.