Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.
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Що відомо про схему та підозру ексміністру?
Слідство встановило, що ексміністр оформлював чоловіків як учасників музичного гурту, який нібито мав виїхати за кордон на благодійні концерти. Насправді ж фігуранти не мали жодного стосунку до музичної діяльності.
Зазначається, що спочатку прикордонники відмовили їм у виїзді з України. Тоді підозрюваний керівник Міністерства культури та інформаційної політики у повторному листі до Держприкордонслужби попросив дозволити виїзд як учасникам музичного гурту. Це звернення й стало підставою для перетину кордону.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися,
– уточнив Генпрокурор.
У Нацполіції повідомили, що раніше у цій справі підозру отримала підприємиця. Зараз правоохоронці встановили й інших учасників схеми, серед яких топпосадовець та ще чотири громадянина.
Останні підшукували "клієнтів", обговорювали умови "гастролей", а ексчиновник візував своїм підписом листи-сприяння від відомства,
– пояснили у поліції.
Відомо, що фігуранти зареєстрували низку криптогаманців та відкрили рахунки у фінустановах для розрахунків.
Досудове розслідування триває за частиною 3 статей 28 та 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої групи.
За даними джерел 24 Каналу, підозру вручили Ростиславу Карандєєву, який очолював відомство з липня 2023 по вересень 2024 року.
Нагадаємо, раніше підозру вручили 35-річному колишньому поліцейському з Харківщини. Він допомагав чоловікам оформлювати фіктивну інвалідність для уникнення військової служби. За це підозрюваний вимагав 10 тисяч доларів.