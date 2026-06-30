Об этом СБУ сообщила в своих социальных сетях.

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Что известно о злоумышленнике?

Служба безопасности Украины установила, что злоумышленником оказался местный житель. Он публиковал посты, в которых поддерживал Россию и ее преступную армию в Telegram-каналах, чем и привлек внимание ФСБ.

Задачей агента было отслеживать пункты дислокации Сил обороны, чтобы впоследствии россияне могли осуществить ракетно-дроновые атаки. Больше всего оккупантов интересовали огневые позиции ПВО и расположение логистических складов ВСУ на юге Украины.

Злоумышленник объезжал местность на машине для сбора данных о военных объектах. После разведывательных вылазок он докладывал куратору из России в мессенджере, а затем удалял переписку.

Также фигуранта подозревают в совершении других преступлений. Он инициировал перед куратором передачу огнестрельного оружия. Целью этого поступка было дестабилизировать общественно-политическую обстановку в городе и запугать местных жителей. Он передал куратору из ФСБ данные депутата местного совета и военнослужащего Национальной гвардии Украины, которых знал лично, как возможные цели для ликвидации.

Служба безопасности задержала предателя. В ходе обысков у агента спецслужбы изъяли 3 смартфона с доказательствами его работы на российские спецслужбы.

Следователи сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статьи 111 о государственной измене во время военного положения;

часть 1, 2 статьи 110 о посягательстве на территориальную целостность Украины);

часть 2, 3 статьи 109 о публичных призывах к насильственной смене или захвату власти;

часть 2, 3 статьи 436-2 об оправдании вооруженной агрессии России.

Злоумышленник в настоящее время находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

СБУ разоблачает государственных изменников

Дмитрий Козюра, ранее возглавлявший Штаб Антитеррористического центра СБУ, получил пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения. Полковник передавал врагу секретные данные.

Контрразведка СБУ совместно с военными задержала российского агента, который помогал врагу готовить прорыв к Лиману в Донецкой области. Предатель наводил на позиции украинских защитников тяжелые авиабомбы и огнеметные системы, ставя под угрозу оборону города.