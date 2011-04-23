Об этом сообщили в СБУ.
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Как СБУ задержала российских агенток?
Злоумышленницы действовали по указаниям российских кураторов, пытаясь причинить максимальное количество жертв среди гражданского населения.
Агентки Кремля планировали взорвать украинского защитника в его автомобиле, который был припаркован возле пешеходной зоны Майдана Независимости.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Однако сотрудники СБУ обнаружили установленный на машине GPS-трекер еще до попытки заложить взрывчатку. Это позволило правоохранителям своевременно раскрыть замысел врага и задержать обеих предательниц.
Правоохранители задержали агенток России / Фото СБУ
Маскировка под бабушку и парики: как готовили теракт
Как выяснилось в ходе расследования, обе задержанные действовали отдельно, а завербовали их через знакомых в России. Одна из агенток – безработная жительница Сумской области.
Пообещанные "легкие заработки" привели её в Киев, где она поселилась в отеле и собственноручно изготовила самодельное взрывное устройство по видеоинструкции куратора.
Готовую бомбу весом почти 6 килограммов женщина спрятала в тайнике на одном из столичных кладбищ, замаскировавшись по дороге под пожилую женщину в платке с цветами.
Забрать взрывчатку из тайника и закрепить её под автомобилем военного должна была другая агентка – бывшая владелица кондитерского магазина в Севастополе.
После того как её бизнес в оккупированном Крыму потерпел крах, российские спецслужбы предложили женщине "решить финансовые проблемы" в обмен на сотрудничество.
Она прибыла в Киев, где шпионила за военным и изучала его маршруты. Во время обысков у неё изъяли парик, который она планировала использовать во время взрыва.
Одну из фигуранток задержали "на горячем", когда она пришла забирать бомбу из тайника. Другую сообщницу обнаружили по месту жительства. В настоящее время обе злоумышленницы находятся под стражей без права освобождения под залог.
Какое наказание грозит предательницам
Следователи Службы безопасности сообщили обеим задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
- в государственной измене в условиях военного положения;
- за пособничество и подготовку к совершению террористического акта;
- за незаконное изготовление и обращение со взрывчатыми веществами;
Обеим злоумышленницам грозит пожизненное лишение свободы.
Что ещё известно об успешных операциях СБУ?
СБУ и Нацполиция задержали вражеских шпионов, которые готовили теракт возле одного из административных зданий в центре Киева. Злоумышленники после "работы" планировали сразу уехать в Россию.
Злоумышленники заложили зажигательное устройство, которое должно было вызвать взрыв генераторной установки возле административного корпуса. Активировать его агенты планировали дистанционно.
Служба безопасности Украины задержала корректировщицу огня в Днепре. Ею оказалась местная безработная. После вербовки злоумышленница прошла агентурный инструктаж. Одной из задач предательницы было отслеживать местоположения и техническое состояние трёх оборонных компаний Днепра