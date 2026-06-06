Как установило следствие, сотрудничество с оккупантами мужчина начал после того, как сбежал из воинской части. Об этом сообщает СБУ.

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Как предатель готовил побег из СИЗО с помощью оккупантов?

Предатель искал "легкие заработки" в мессенджерах. Так, он попал на крючок сотрудника ФСБ. Тот предложил мужчине деньги в обмен на измену.

После вербовки беглец начал собирать информацию об одном из пунктов временного базирования элитного подразделения ВСУ, по которому оккупанты планировали навести ударный беспилотник.

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Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали злоумышленника, когда он формировал агентурный отчет для ФСБ.

Уже находясь под стражей, агент планировал подготовить побег с территории СИЗО. По его замыслу, россияне должны были направить по координатам задержанного ударный дрон, чтобы повредить здание, в котором расположена камера их агента.

После этого он надеялся сбежать за территорию режимного объекта. Контрразведчики СБУ разоблачили план побега и предотвратили его реализацию.

Агенту сообщили агенту о подозрении по статье о государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее СБУ задержала мужчину, который помогал России готовить удары по Днепру 2 июня. Им оказался бывший военный с Днепропетровщины, который имел российский паспорт. По данным следствия, он следил за полетами украинской авиации, фиксировал координаты и время вылетов самолетов и вертолетов во время воздушных тревог. Россияне хотели найти слабые места украинской ПВО и места базирования авиации.