О последствиях обстрела Днепра сообщили в ОВА. Вот какая есть информация на данный момент.

Что известно об обстреле Днепра 2 июня и его последствиях?

С 1 ночи продолжается воздушная тревога в Днепре и области, как и во многих других регионах Украины. Враг прибегнул этой ночью к массированной воздушной атаке. Серия взрывов прогремела в Днепре и Каменском во время баллистического обстрела, также летели беспилотники и крылатые ракеты.

Глава областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил, что российская армия атаковала город с воздуха. О последствиях известно следующее:

Частично разрушен двухэтажный дом, произошел пожар. Три человека получили ранения, они госпитализированы.

В больнице умерла 73-летняя женщина, она была в тяжелом состоянии.

Также в Каменском возникли пожары, горят одно- и пятиэтажный жилые дома, пострадали три человека.

Атака продолжается, если в вашем регионе тревога – позаботьтесь о безопасности. Под массированным ударом и многие другие города Украины, в частности Киев, Днепр, Запорожье, Харьков и Сумщина.