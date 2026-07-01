Об этом сообщили в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

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Что известно об атаке?

Главной целью спецслужбы стала инфраструктура аэродрома в Крыму. Военные подтвердили как минимум пять точных попаданий беспилотников СБУ по ангарам с авиационной техникой.

По предварительным данным, в двух пораженных сооружениях на момент атаки находились российские истребители Су-30 и Су-30СМ. После приземления в ангаре с Су-30СМ вспыхнул мощный пожар, что подтверждает успешное уничтожение или серьезное повреждение дорогостоящего самолета. Ориентировочная стоимость одного такого самолета колеблется от 30 до 50 миллионов долларов США.

Никакие ангары или хранилища не помогут – СБУ найдет врага везде,

– подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Справочно. Аэродром "Саки" – это военный аэродром 1-го класса во временно оккупированном Крыму, вблизи поселка Новофедоровка. До 2014 г. он находился под контролем Украины, а после оккупации полуострова используется российской морской авиацией. На его территории также расположен уникальный полигон "Нить", предназначенный для тренировки пилотов палубной авиации.

Какие еще объекты оккупантов в Крыму оказались под ударом?

В последнее время украинские силы существенно активизировали удары по военным объектам на полуострове. В частности, Силы беспилотных систем ВСУ успешно атаковали более 60 вражеских целей в Крыму в ночь на 23 июня. Тогда под удар попали разведывательно-ударные дроны "Орион", нефтерезервуары на Керченской ТЭЦ и зенитные ракетно-красивые комплексы захватчиков, о чем подробнее рассказывал Командующий СБС с позывным "Мадьяр".

Кроме того, серьезным разрушениям подвергается и энергетическая инфраструктура врага, обеспечивающая жизнедеятельность оккупационного контингента. Ранее украинские военные нанесли мощные удары по единственному газохранилищу в Крыму, в результате чего его наземные сооружения получили критические повреждения.