Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди подвел итоги ударов по полуострову в ночь на 23 июня.
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По каким целям наносились удары в Крыму?
Беспилотники СБС нанесли удары по более чем 60 вражеским целям в оперативной глубине. Под ударом оказались:
- глубинные развед-ударные беспилотники "Орион" — 3 единицы, носители управляемых авиабомб и малогабаритных крылатых ракет;
- нефтяные резервуары на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ;
- ЗРГК "Панцирь-С1";
- пусковая установка С-300;
- РЛС "Небо-У";
- зенитная установка ЗУ-23-3;
- Электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская";
- Учебный полигон пилотов БПЛА в Донецкой области;
- Газораспределительная станция "Симферополь";
- Цистерна с ГСМ;
- Логистический транспорт противника;
- Логистический транспорт противника, АР Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.
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Кстати, 23 июня удары долетели и до территории России. В частности, в Алексеевке Белгородской области под удар попало здание мелового завода.
А ранее украинские военные нанесли удары по центру космической связи в Московской области и порту "Кавказ". В Генштабе ВСУ подтвердили поражения: после атаки в районе объекта "Дубна" наблюдалось задымление, а также были повреждены инфраструктура порта "Кавказ" и два автомобильных парома.