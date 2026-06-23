Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди подвел итоги ударов по полуострову в ночь на 23 июня.

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По каким целям наносились удары в Крыму?

Беспилотники СБС нанесли удары по более чем 60 вражеским целям в оперативной глубине. Под ударом оказались:

глубинные развед-ударные беспилотники "Орион" — 3 единицы, носители управляемых авиабомб и малогабаритных крылатых ракет;

нефтяные резервуары на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ;

ЗРГК "Панцирь-С1";

пусковая установка С-300;

РЛС "Небо-У";

зенитная установка ЗУ-23-3;

Электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская";

Учебный полигон пилотов БПЛА в Донецкой области;

Газораспределительная станция "Симферополь";

Цистерна с ГСМ;

Логистический транспорт противника;

Логистический транспорт противника, АР Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Силы беспилотных систем поразили ряд вражеских объектов: смотрите видео со страницы "Мадяра"

Кстати, 23 июня удары долетели и до территории России. В частности, в Алексеевке Белгородской области под удар попало здание мелового завода.

А ранее украинские военные нанесли удары по центру космической связи в Московской области и порту "Кавказ". В Генштабе ВСУ подтвердили поражения: после атаки в районе объекта "Дубна" наблюдалось задымление, а также были повреждены инфраструктура порта "Кавказ" и два автомобильных парома.