Подробности успешных операций сообщили в Генштабе ВСУ.

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Что известно о поражении вражеских объектов?

После удара по космическому центру "Дубна" в Московской области на объекте было зафиксировано значительное задымление. В настоящее время ущерб, нанесенный россиянам, уточняется.

В Генштабе также подтвердили поражение инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае, а также двух автомобильных паромов.

Эти объекты используются для обеспечения войск российских оккупантов в южных регионах Украины,

– уточнили в Генштабе.

Речь идет и об атаках на российскую логистику на временно оккупированных территориях. В частности, поражен полигон подготовки операторов беспилотников в районе Дебальцево Луганской области, а также пункты управления БпЛА вблизи Мирнограда и Перестройки в Донецкой области.

Кроме того, под огневое влияние попали командно-наблюдательные пункты противника в районе Ильок-Пеньковки Белгородской области страны-агрессорки и неподалеку от Покровска Донецкой области.

Также сообщается об ударе по автомобильному мосту в районе Васильевки в Запорожье, который использовался для перемещения войск и поставок российских подразделений.

Силы обороны Украины продолжат системно снижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины,

– подчеркнули в Генштабе.

Кстати, президент Зеленский заявил, что ответ на российские обстрелы будет ждать россиян почти каждый день. Глава государства уверил, что война постепенно возвращается на территорию агрессора. Отметим, что украинские дроны поражали цели на расстоянии около 2070 километров, в том числе в районе Тюмени.

Все более беспокойно становится и на территории аннексированного Крыма. Со своей стороны, Сергей Стернеко заинтриговал сообщением о том, что Украина готовит для россиян в Крыму нечто такое, что они "будут вспоминать с ужасом".