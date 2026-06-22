Около 12:00 жители Воронежа начали жаловаться на взрывы в городе. Над местами попаданий поднимаются высокие столбы дыма.

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Что известно о ракетном ударе по Воронежу?

Предположительно, по городу были запущены ракеты Storm Shadow.

В сети пишут, что под ударом оказалось АО "Воронежский завод полупроводниковых приборов – Сборка". Он занимается производством деталей для ЗРК "Панцирь" и крылатых ракет.

В Воронеже после взрывов образовались столбы дыма / Фото из соцсети

Пожар после взрывов в Воронеже: смотрите видео

Густой дым валит с пораженного предприятия: смотрите видео

Воронежский завод полупроводниковых приборов – это одно из ключевых российских предприятий, разрабатывающее и производящее электронные компоненты, в частности для ВПК России.

Завод находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады, Японии, Австралии, Украины и ряда других государств из-за участия в производстве компонентов для российского вооружения.

По данным украинской военной разведки, завод производит электронные компоненты, которые используются, в частности, в:

крылатых ракетах Х-101;

крылатых ракетах "Искандер-К".

Момент прилета по заводу: смотрите видео

Горит-пылает завод, обслуживающий ВПК России: смотрите видео

Пожар после удара с другого ракурса: смотрите видео

Воронеж был атакован ракетами: смотрите видео

К слову, в сети предполагают, что рабочих могли не успеть эвакуировать.

Как выглядит завод после прилетов: смотрите видео

Между тем, в роспабликах вспоминают, что разрешение Украины на удары британскими ракетами Storm Shadow было предоставлено именно при премьерстве Кира Стармера, который 22 июня объявил об отставке. Символично то, что сообщение о его отставке сопровождалось залпом британских ракет по Воронежу.