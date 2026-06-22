Близько 12:00 жителі Воронежа почали скаржитися на вибухи у місті. Над місцями влучань здіймаютьcя високі хмари диму.

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Що відомо про ракетну атаку на Воронеж?

Попередньо, по місту були запущені ракети Storm Shadow. У мережі пишуть, що під ударом опинився Воронезький завод напівпровідникових приладів. Він аймається виробництвом ЗРК "Панцир", деталями до ракет "Іскандер-К" та "Х-101".

У Воронежі після вибухів утворилися стовпи диму / Фото з соцмережі

Пожежа після вибухів у Воронежі: дивіться відео

Густий дим валить з ураженого підприємства: дивіться відео