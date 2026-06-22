З вечора минулого дня і упродовж ночі у Криму лунали сильні вибухи і було чути роботу російської ППО. На ранок стало відомо про кілька займань. Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер"

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Де дрони влучили у Криму 22 червня?

Так, під ударами безпілотників опинився Армянськ. Ще вночі у мережі з'явилися кадри масштабної пожежі біля залізничного вокзалу. Виявилося, що влучання відбулося у будівлю прикордонної служби ФСБ Росії.

За словами місцевих жителів, після прильоту була детонація, ймовірно, боєприпасів.

Пожежа у будівлі ФСБ в Армянську / Фото соцмережі

Також пожежа фіксується на адміністративному кордоні Криму в районі пропускного пункту Армянськ. У 850 метрах на південний захід розташовані позиції російських військових – взводний опорний пункт.

Пожежа на кордоні Криму / Фото з соцмережі

На супутникових знімках помічена пожежа у Феодосії. Вона виникла між двома паливними базами. Займання видно на території колишнього 13 військового містечка. У 400 метрів на південний захід розташована паливна база мережі АЗС "Атан", у 500 метрів на північний схід – Феодосійська нафтобаза.

Пожежа біля Феодосії / Фото з соцмережі

Де саме горить у Феодосії / Фото з соцмережі

Уночі під атакою дронів була і Таврійська ТЕС. Неподалік від станції виникла пожежа. Займання зафіксоване на підвищенні приблизно за 1,5 кілометрів на північ від ТЕС. Попрередньо, там розміщується один ЗРПК "Панцир-С1", що прикриває Таврійську ТЕС.

Пожежа біля Таврійської ТЕС / Фото з соцмережі

Нагадаємо, що після атаки 21 червня у Криму зупинили продаж бензину.