Після ударів у порту Керчі виникла велика пожежа. Масштаб ураження можна помітити на супутниковому знімку, який опублікувало NV.

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Які наслідки атаки на нафтовий термінал у Керчі?

Так, на знімку видно пожежу, яка охопила нафтовий термінал. Хмара диму, яка утворилася, частково накрила Кримський міст.

Що коїться у Керчі після атаки 21 червня / Фото NV

Нагадаємо, що у ніч проти 21 червня дрони уразили нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Він є критично важливим для перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів в Криму. Цей термінал слугував для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.

Через українські удари по ворожій логістиці на окупованих територіях у Криму вже тривалий час гостро відчувався дефіцит бензину. Втім, після останньої нічної атаки проблема досягла свого апогею. Так званий губернатор півострова Аксьонов повідомив, що у Криму призупинено продаж бензину як для фізичних осіб, так і для бізнесів. Його постачатимуть лише для окупаційної адміністрації.

Також на частині півострова зникло світло, там запровадили тимчасові графіки відключення електроенергії.

Після нічної атаки жителі масово намагаються покинути Крим. На виїзді з півострова утворилися великі затори: з боку Керчі стояли понад 700 авто, люди чекали близько 2 годин.

У Криму посилюють обмеження через проблеми з логістикою та пальним. 22 – 23 червня там повністю не продаватимуть бензин – заправлятися зможуть лише екстрені служби. Також скорочують роботу транспорту (05:30 – 21:00), обмежують морські перевезення, змінюють правила руху під час тривог і скорочують години роботи магазинів, ТРЦ та закладів харчування. У Севастополі також тимчасово скасовують масові заходи та вимикають вуличне освітлення, пояснюючи це необхідністю економити електроенергію та пальне.