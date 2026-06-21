Так, у черзі на виїзд з Криму опинилися сотні автівок. А от до Криму чомусь ніхто їхати не поспішає. Про ситуацію на Кримському мосту повідомляє спеціальний моніторинговий ресурс.

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Що відомо про ситуацію на виїзді з Криму?

Після нічної атаки біля Керченського мосту утворився значний затор на виїзд із тимчасово окупованого Криму: у черзі з боку Керчі накопичилося понад 700 автомобілів.

За даними місцевих медіа, час очікування становить близько 2 годин. Водночас із боку Краснодарського краю (Тамань) черг на ручний огляд немає – рух там залишається вільним.

Міст з'єднує Крим і Таманський півострів: дивіться на карті

До речі, Сили безпілотних систем заінтригували українців, опублікувавши допис про Кримський міст. Вони розповіли, що під час нічної атаки з усіх боків могли розгледіти важливу логістичну артерію. "Ні на що не натякаємо…", – написали на сторінці СБС.

Проблеми на півострові стають дедалі відчутнішими. До відсутності пального в Криму додалися ще й проблеми зі світлом. За даними Крименерго, електропостачання було порушене в північно-західних, центральних та південнобережних енергорайонах, через що частина споживачів залишилася без світла.

Ці обставини не могли не викликати паніки серед жителів півострова – вони почали масово скуповувати продукти в крамницях.