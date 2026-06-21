Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в ефірі 24 Каналу розповів, що зараз відбувається з пальним на півострові. За його словами, у Криму вже з'явився чорний ринок бензину, різко поменшало автомобілів на дорогах, а через дефіцит окупанти почали відкривати справи проти тих, хто перепродає або краде пальне.

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Пальне зникло навіть після короткого повернення

Паливна криза в окупованому Криму загострилася після ударів по мостах, перевізниках і нафтосховищах. Окупанти певний час намагалися налагодити постачання: кілька днів тому бензин знову з'явився на окремих заправках, а людей через соцмережі попереджали, де саме можна спробувати його знайти.

Бензин з'являвся то в одному місці, то в іншому – на деяких заправках. Але після додаткових атак з боку Збройних Сил України ситуація ще більше погіршилася,

– розповів член Меджлісу кримськотатарського народу.

Після цього окупаційна влада вже фактично визнала, що звичний продаж пального зупиняється. Про це, за словами Барієва, говорив не лише гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, а й так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Вони говорили про те, що зараз продажу бензину взагалі не буде,

– зазначив Барієв.

Дефіцит швидко перейшов у тіньову площину. На півострові почав з'являтися чорний ринок, ціни на пальне різко зросли, а паралельно фіксують уже й крадіжки бензину. Барієв порівняв це з кінцем 1980-х років у Радянському Союзі, коли пальне намагалися викачувати з баків автомобілів.

З одного боку, почався перепродаж на чорному ринку, і ціна на бензин дуже піднялася. А з іншого боку – уже почалися крадіжки бензину,

– сказав він.

Про масштаб проблеми свідчить і те, що на дорогах Криму стало помітно менше транспорту. Якщо раніше автівок було багато, то тепер їхня кількість різко зменшилася, адже питання із забезпеченням пальним, за словами Барієва, стало для півострова дуже важким.

Дефіцит б'є і по сільському господарству

Паливна криза вже змушує окупаційну владу діяти не лише через обмеження продажу, а й через силові методи.

Відкривають кримінальні й адміністративні справи щодо тих, хто перепродає бензин, і проти тих, хто намагається красти бензин,

– зазначив Барієв.

Окрема проблема виникає з паливом для сільського господарства. Окупанти намагаються максимально забезпечити цю сферу, адже від неї залежить проведення посівних робіт і подальше постачання продуктів. Однак, за словами члена Меджлісу, навіть цей напрямок вони не можуть стабілізувати.

Що стосується палива на сільськогосподарському рівні, то вони максимально намагаються забезпечувати, тому що тут посівні роботи й забезпечення продуктами харчування,

– пояснив він.

Проблема в тому, що дефіцит пального в Криму впливає не лише на приватні автомобілі чи роботу заправок. Якщо окупаційна влада не може нормально забезпечити аграрний сектор, це створює ризики вже для ширших побутових потреб на півострові.

Це дуже велика проблема, і вони цього не можуть зробити взагалі,

– наголосив Барієв.

Тож паливна криза поступово виходить за межі транспорту. Вона зачіпає логістику, сільське господарство, продовольче забезпечення і показує, що окупаційна система дедалі важче справляється з наслідками ударів по своїй інфраструктурі.

Барієв розповів, як удари по логістиці накрили Крим дефіцитом пального: дивіться відео