Ексочільник МЗС України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому росіяни навряд чи масово захищатимуть Крим. За його словами, процеси на півострові вже нагадують підготовку до втечі, а для російської армії нинішня ситуація може завершитися значно гірше, ніж мирний вихід, який колись був можливий.

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Крим втрачає відчуття безпечного тилу

Після ударів по логістиці окупований Крим перестає бути для росіян місцем, де можна перечекати війну або жити так, ніби вона десь далеко. На півострові вже відчутні проблеми з пальним, ускладнений виїзд, а в мережі дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що росіяни починають збиратися з Криму.

Кримський півострів уже справді дуже швидко перетворюється на острів,

– сказав Огризко.

Одним із найпомітніших сигналів стали проблеми з бензином. Росія роками будувала образ країни, де пальне нібито завжди доступне, але тепер навіть ціни й спроби якось замінювати якісне пальне показують, що ситуація на окупованому півострові змінюється не на користь Москви.

170 рублів для країни-бензоколонки – це тема неймовірна. Вони ж завжди казали: у нас бензин як вода. Бери, не хочу,

– зазначив ексочільник МЗС України.

Для тих, хто після окупації переїхав до Криму, ці зміни вже стають не політичною новиною, а особистою проблемою. У мережі дедалі частіше з'являються відео, де росіяни говорять, що кидають усе й виїжджають, бо ситуація на півострові стає критичною.

Багато зараз відеоматеріалів з'являється в мережі: я все кидаю, я їду, тому що в Криму ситуація для нас, понаїхавших, стає критичною,

– наголосив дипломат.

Тому розмови про масову готовність росіян захищати Крим виглядають дедалі менш переконливо. Коли півострів втрачає логістику, пальне й відчуття безпеки, більшість думає не про оборону, а про те, як встигнути виїхати.

Тоді могли вийти спокійно, тепер їх виб'ють

Повідомлення про те, що російські штаби й родини військових у Криму починають готуватися до виїзду, Огризко пов'язує не лише з нинішніми ударами по логістиці. Він нагадав, що ще у 2005 – 2006 роках, коли очолював українську делегацію на переговорах щодо виведення Чорноморського флоту з території України, Росії пропонували цивілізований сценарій виходу.

Я їм казав: давайте спокійно готуватися до того, що ви почнете виведення військ. Ми не будемо вам заважати, навпаки, надамо всі необхідні можливості, і ви спокійно перепливете у свій Новоросійськ,

– згадав ексочільник МЗС України.

Тоді, за його словами, у Москві вже починали розуміти, що Україна рухається до витіснення російської військової присутності з Криму. Але після приходу до влади Віктора Януковича цей процес пішов іншим шляхом, і шанс на спокійний вихід був втрачений.

Тоді вони могли вийти спокійно і на тому поставити крапку. Сьогодні ми їх виб'ємо звідти, очевидно, із надзвичайно складними для них наслідками,

– наголосив дипломат.

Якщо логістика півострова далі руйнуватиметься, а Кримський міст залишатиметься під загрозою, для багатьох окупантів питання буде не в обороні, а в тому, чи встигнуть вони виїхати до того, як шлях назад стане значно складнішим.

Кримський міст лишається останнім шляхом назад

Огризко вважає показовою реакцію російських посадовців на заяви українського керівництва щодо Криму. Зокрема, він згадав слова Сергія Лаврова про те, що міністр оборони України нібито ще "не розібрався" у ситуації, бо недовго перебуває на посаді. На думку дипломата, реальність якраз протилежна.

Він дуже добре з усім розібрався. І те, що він саме розібрався, дає нам впевненість, що це буде максимально швидко,

– сказав ексочільник МЗС України.

Кримський міст залишається незаконною конструкцією, яка досі працює як один із головних шляхів для втечі з півострова. Інші логістичні напрямки навколо півострова вже зазнали ударів, тож Кримський міст може стати наступною великою ціллю. Саме тому для росіян, які ще сподіваються перечекати ситуацію в Криму, час на рішення швидко скорочується.

Огризко пояснив, чому росіяни не захищатимуть Крим: дивіться відео