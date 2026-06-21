Так, в очереди на выезд из Крыма оказались сотни автомобилей. А вот в Крым почему-то никто не спешит ехать. О ситуации на Крымском мосту сообщает специальный мониторинговый ресурс.

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Что известно о ситуации на выезде из Крыма?

После ночной атаки возле Керченского моста образовалась значительная пробка на выезде из временно оккупированного Крыма: в очереди со стороны Керчи скопилось более 700 автомобилей.

По данным местных СМИ, время ожидания составляет около 2 часов. В то же время со стороны Краснодарского края (Тамань) очередей на ручной досмотр нет – движение там остается свободным.

Мост соединяет Крым и Таманский полуостров: смотрите на карте

При этом россияне жалуются, что должны убегать из Крыма, однако уехать так просто не могут.

Кстати, Силы беспилотных систем заинтриговали украинцев, опубликовав пост о Крымском мосте. Они рассказали, что во время ночной атаки со всех сторон могли разглядеть важную логистическую артерию."Ни на что не намекаем…", — написали на странице СБС.

Проблемы на полуострове становятся всё более ощутимыми. К нехватке топлива в Крыму добавились ещё и проблемы с электричеством. По данным "Крымэнерго", электроснабжение было нарушено в северо-западных, центральных и южнобережных энергорайонах, из-за чего часть потребителей осталась без света.

Эти обстоятельства не могли не вызвать панику среди жителей полуострова – они начали массово скупать продукты в магазинах.