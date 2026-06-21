Об этом сообщает "Крымэнерго" и множество Telegram-каналов.
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Что происходит в Крыму после атаки?
По данным "Крымэнерго", без света остались потребители в Северо-западном, Центральном и Южнобережном энергорайонах. Причиной называют повреждения в электросетях, которые привели к перегрузке и отключению.
По состоянию на утро 21 июня проблемы фиксируются в:Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Севастополе,
- Большой Ялте,
- Красноперекопске,
- Алуште
- Армянске,
- Джанкое.
Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев также сообщил, что в Севастополе для снижения нагрузки на электросети за пределами города ввели графики временных отключений электроэнергии.