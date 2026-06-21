Об этом сообщает Владимир Зеленский.
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Что известно об ударах по российским объектам?
Ночью 21 июня Силы обороны Украины нанесли серию скоординированных дальнобойных ударов по военным и критически важным объектам России. Поражения наносились на глубине около 300 километров от линии фронта.
Этой ночью наши удары на большие расстояния были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. Все это – справедливые ответы на жестокие российские удары против наших людей,
– заявил Зеленский.
Основные удары пришлись на объекты по обе стороны Крымского моста. В частности, сообщается о поражении элементов морской логистики, используемых для транспортировки нефтепродуктов в Краснодарском крае России. Также была атакована нефтебаза во временно оккупированной Керчи.
Отдельно под удар попала российская военная инфраструктура, связанная с обеспечением оккупационных сил в регионе. По предварительным данным, были поражены четыре радиолокационные станции, входящие в состав зенитных комплексов С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь".
Атака на российские объекты: смотрите видео
Что еще известно об атаке на Крым этой ночью?
Оккупированный Крым ночью подвергся серии атак беспилотников, в результате которых был нанесен удар по ряду стратегических объектов российских оккупационных сил.
Среди ключевых целей, которые могли попасть под удар, – Керченский морской порт, а также промышленная зона и объекты топливной инфраструктуры. В частности, речь идет о ТЭС-терминале (TES-Terminal) – железнодорожном узле для перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа.
Также сообщается о поражении портовой инфраструктуры в районе порта "Кавказ", где расположены комплексы перевалки нефтепродуктов и площадки для накопления грузов перед погрузкой на паромы.
Отдельно отмечается, что под удар могла попасть воинская часть №98546. По данным открытых источников, этот номер соответствует 630-му отдельному путевому железнодорожному батальону России, входящему в состав 39-й отдельной железнодорожной бригады.
Кроме того, зафиксировано возгорание в поселке Курортное, где расположена одна из объектов противовоздушной обороны РФ. По состоянию на утро пожары в районах Керченского порта и порта "Кавказ" продолжаются. Это подтверждают данные системы FIRMS, а также видео, опубликованные местными жителями. Обстоятельства поражений и масштабы последствий уточняются.