Про це повідомляє Володимир Зеленський.

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Що відомо про удари по російських об'єктах?

Вночі 21 червня Сили оборони України провели серію узгоджених далекобійних ударів по військових і критичних об’єктах Росії. Ураження здійснювалися на глибині близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей,

– заявив Зеленський.

Основні удари припали на об’єкти по обидва боки Кримського мосту. Зокрема, повідомляється про ураження елементів морської логістики, які використовуються для транспортування нафтопродуктів у Краснодарському краї Росії. Також атаковано нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі.

Окремо під удар потрапила російська військова інфраструктура, пов’язана із забезпеченням окупаційних сил у регіоні. За попередніми даними, уражено чотири радіолокаційні станції зі складу зенітних комплексів С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

Атака по російських обʼєктах: дивіться відео

Що ще відомо про атаку по Криму цієї ночі?

Окупований Крим уночі зазнав серії атак безпілотників, унаслідок яких було уражено низку стратегічних об’єктів російських окупаційних сил.

Серед ключових цілей, які могли потрапити під удар, – Керченський морський порт, а також промислова зона та об’єкти паливної інфраструктури. Зокрема, йдеться про ТЕС-термінал (TES-Terminal) – залізничний вузол для перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу.

Також повідомляється про ураження портової інфраструктури в районі порту "Кавказ", де розташовані комплекси перевалки нафтопродуктів і майданчики для накопичення вантажів перед завантаженням на пороми.

Окремо зазначається, що під удар могла потрапити військова частина №98546. За даними відкритих джерел, цей номер відповідає 630-му окремому колійному залізничному батальйону Росії, який входить до складу 39-ї окремої залізничної бригади.

Крім того, зафіксовано займання у селищі Курортне, де розміщується один з об’єктів протиповітряної оборони РФ. Станом на ранок пожежі у районах Керченського порту та порту "Кавказ" продовжуються. Це підтверджують дані системи FIRMS, а також відео, оприлюднені місцевими мешканцями. Обставини уражень та масштаби наслідків уточнюються.