Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

По оценке аналитиков, 19 – 20 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области. В то же время подтвержденных успехов враг не достиг.

Украинские подразделения продолжают контратаковать к юго-востоку от Сум, сдерживая попытки россиян создать так называемую "буферную зону" вдоль государственной границы.

Кроме того, ВСУ наносят удары по военным объектам в Белгородской области. В частности, украинские силы атаковали российские пункты управления беспилотниками вблизи Теребрено, а также поразили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и коммуникационное оборудование оккупантов возле Грайворона.

Харьковское направление

На севере Харьковской области российские войска продолжали наступательные действия вблизи Харькова, однако продвинуться не смогли. Также безрезультатными для оккупантов остались атаки к востоку от Великого Бурлука в районе Дворичанского.

Аналитики отмечают, что, несмотря на постоянное давление российских войск, линия боевого столкновения на этом участке остается стабильной.

Купянское направление

Именно Купянское направление остается одним из самых напряженных. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские военные смогли проникнуть в центральную часть Радьковки к северу от Купянска. Вражеские военные блогеры также заявляют о продвижении вблизи Нововасильевки.

По данным ISW, российские войска начали массированно применять управляемые авиабомбы ФАБ-500 против украинских пунктов управления беспилотниками и логистических маршрутов. В частности, в результате ударов был поврежден мост на трассе Купянск – Чугуев, что может затруднить снабжение украинских сил на этом направлении.

Боровское направление

К северо-востоку от Боровой российские войска продолжали штурмовые действия, но существенных результатов не достигли. В свою очередь, украинские силы проводят контратаки и продолжают уничтожать вражескую технику. В частности, украинские дроны поразили реактивную систему залпового огня "Град-1" возле Берестового.

Луганская область

Силы обороны продолжают кампанию ударов по тыловым районам оккупированной Луганской области. Под ударами оказались бронетехника, грузовики и логистические колонны противника вблизи Михайловки, Нижней Дуванки, Верхней Покровки, Лисичанска и Новоохтирки.

Кроме того, украинские беспилотники атакуют транспортные маршруты, соединяющие оккупированную Луганскую область с территорией России. Из-за этого оккупационные власти уже были вынуждены ограничивать движение транспорта на отдельных направлениях.

Лиманское направление

На Лиманском направлении российские силы продолжают тактику малых диверсионных групп и инфильтрации. Российские военные проникали в центральную часть Лимана, однако украинские подразделения удерживают позиции в восточной части населенного пункта.

Аналогичная ситуация складывается в Закитном. Несмотря на заявления российской стороны о контроле над селом, геолокационные данные подтверждают присутствие украинских военных в восточной части населенного пункта.

В ISW отмечают, что россияне активно используют густую летнюю растительность для скрытого скопления личного состава и попыток прорыва украинской обороны.

Константиновское направление

Одной из главных угроз остается Константиновка. Аналитики сообщают, что российские диверсионно-штурмовые группы продолжают проникать в различные районы города. В отдельных кварталах оккупанты уже смогли закрепиться, хотя значительная часть этих зон остается "смешанной" – с присутствием как украинских, так и российских военных.

В то же время ISW отмечает, что российское Министерство обороны и пропагандистские ресурсы существенно преувеличивают масштабы своего продвижения и пытаются создать впечатление о неизбежном падении Константиновки. Украинские военные продолжают удерживать ряд позиций в южных районах города и наносить удары по российским пунктам управления с помощью беспилотников.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска смогли незначительно продвинуться вблизи Родинского к северу от Покровска. В то же время противнику не удалось добиться масштабного прорыва обороны. Бои на этом участке остаются чрезвычайно интенсивными.

Юг Донецкой области

Украинские беспилотники и дальнобойные средства поражения продолжают систематически уничтожать российскую логистику на оккупированной территории Донецкой области. Под ударами оказались топливозаправщики, тягачи, грузовики и склады вблизи Дмитровки, Гранитного, Новокрасновки, Кальчиновки и других населенных пунктов.

По данным ISW, из-за активности украинских дронов российское командование вынуждено усиливать мобильные группы противовоздушной обороны и даже ограничивать движение транспорта на ключевых логистических маршрутах.

Запорожское направление

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений линии фронта не зафиксировано. В то же время российские войска активизировали удары по мостам в Запорожье. По мнению аналитиков, это может быть попыткой нарушить логистику украинских сил на юге. Украинская сторона уже начала устанавливать специальные защитные сетки от беспилотников на мостовых переходах города.

Кроме того, ВСУ успешно атаковали российский зенитный комплекс "Панцирь-С", а также топливную инфраструктуру оккупантов вблизи Приморска и Бердянска.

Особое внимание в ISW уделили ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. 20 июня станция в очередной раз лишилась внешнего электроснабжения из-за проблем на единственной работающей линии электропередач. В Международном агентстве по атомной энергии подчеркнули, что физическое состояние станции продолжает ухудшаться в условиях российской оккупации.

Как Россия самостоятельно ослабляет свои силы на фронте?

Россия после серии успешных атак беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод начала перебрасывать системы противовоздушной обороны в столицу. По данным аналитиков Defense Express, для усиления защиты Москвы оккупанты могут снимать с фронта или прифронтовых районов зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

На опубликованных в сети кадрах видны дополнительные установки ПВО, развернутые вблизи важных объектов транспортной инфраструктуры и самого нефтеперерабатывающего завода. Эксперты обращают внимание, что некоторые комплексы имеют дополнительную бронировку и защитные конструкции, характерные для техники, ранее находившейся непосредственно в зоне боевых действий.

В Defense Express отмечают, что такое решение может свидетельствовать о растущей обеспокоенности Кремля безопасностью российской столицы. В то же время переброска средств ПВО в Москву означает ослабление защиты других направлений, в частности районов вблизи фронта.

Аналитики также предполагают, что Россия может испытывать дефицит зенитных ракет для комплексов "Панцирь". На некоторых видео видно, что часть пусковых установок укомплектована не полностью.