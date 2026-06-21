Про це повідомляє "Крименерго" та численні телеграм-канали.

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Що відбувається в Криму після атаки?

За даними "Крименерго", без світла залишилися споживачі в Північно-західному, Центральному та Південнобережному енергорайонах. Причиною там називають пошкодження в електромережах, що призвело до перевантаження та відключення.

Станом на ранок 21 червня проблеми фіксують у:

Севастополі,

Великій Ялті,

Красноперекопську,

Алушті

Армянську,

Джанкої.

Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв також повідомив, що в Севастополі для зниження навантаження на електромережі за межами міста запровадили графіки тимчасових відключень електроенергії.