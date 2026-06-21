Про це повідомляє "Крименерго" та численні телеграм-канали.
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Що відбувається в Криму після атаки?
За даними "Крименерго", без світла залишилися споживачі в Північно-західному, Центральному та Південнобережному енергорайонах. Причиною там називають пошкодження в електромережах, що призвело до перевантаження та відключення.
Станом на ранок 21 червня проблеми фіксують у:Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- Севастополі,
- Великій Ялті,
- Красноперекопську,
- Алушті
- Армянську,
- Джанкої.
Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв також повідомив, що в Севастополі для зниження навантаження на електромережі за межами міста запровадили графіки тимчасових відключень електроенергії.