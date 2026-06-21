Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які наслідки атак на ворога?

У ніч на 21 червня у Керчі було уражено нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1". Там зафіксовано пожежу на території підприємства.

Термінал є одним із ключових об'єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів в Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ,

– зауважили у Генштабі.

Також під прицілом опинився порт "Кавказ" у Краснодарському краї, підтверджено пожежу.

Цей об'єкт є важливим логістичним вузлом, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом та задіяний в забезпеченні російських військ.

Окрім того, українські дрони вдарили по залізничних мостах:

через Північнокримський канал у районі Роздольного,

у районі Петерсгагена Запорізької області,

через Сиваш у районі Чонгара.

Їх ворог використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Було уражено й пункт управління противника в районі Почаєва Бєлгородської області та пункти управління БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара на Донеччині та Горок Брянської області.

