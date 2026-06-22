С вечера вчерашнего дня и в течение ночи в Крыму раздавались сильные взрывы, слышалась работа российской ПВО. Утром стало известно о нескольких возгораниях. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер"
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Где в Крыму 22 июня попали дроны?
Так, под ударами беспилотников оказался Армянск. Еще ночью в сети появились кадры масштабного пожара возле железнодорожного вокзала. Оказалось, что удар пришелся по зданию пограничной службы ФСБ России.
По словам местных жителей, после прилета раздалась детонация, вероятно, боеприпасов.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Пожар в здании ФСБ в Армянске / Фото из соцсети
Также пожар зафиксирован на административной границе Крыма в районе пропускного пункта "Армянск". В 850 метрах к юго-западу расположены позиции российских военных — взводный опорный пункт.
Пожар на границе Крыма / Фото из соцсети
На спутниковых снимках замечен пожар в Феодосии. Он возник между двумя топливными базами. Возгорание видно на территории бывшего 13-го военного городка. В 400 метрах к юго-западу расположена топливная база сети АЗС "Атан", в 500 метрах к северо-востоку — Феодосийская нефтебаза.
Пожар возле Феодосии / Фото из соцсети
Где именно горит в Феодосии / Фото из соцсети
Ночью под атакой дронов оказалась и Таврическая ТЭС. Недалеко от станции возник пожар. Возгорание зафиксировано на возвышенности примерно в 1,5 километрах к северу от ТЭС. Предварительно, там размещается один ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывающий Таврическую ТЭС.
Пожар возле Таврической ТЭС / Фото из соцсети
Напомним, что после атаки 21 июня в Крыму приостановили продажу бензина.