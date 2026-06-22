С вечера вчерашнего дня и в течение ночи в Крыму раздавались сильные взрывы, слышалась работа российской ПВО. Утром стало известно о нескольких возгораниях. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер"

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Где в Крыму 22 июня попали дроны?

Так, под ударами беспилотников оказался Армянск. Еще ночью в сети появились кадры масштабного пожара возле железнодорожного вокзала. Оказалось, что удар пришелся по зданию пограничной службы ФСБ России.

По словам местных жителей, после прилета раздалась детонация, вероятно, боеприпасов.

Пожар в здании ФСБ в Армянске / Фото из соцсети

Также пожар зафиксирован на административной границе Крыма в районе пропускного пункта "Армянск". В 850 метрах к юго-западу расположены позиции российских военных — взводный опорный пункт.

Пожар на границе Крыма / Фото из соцсети

На спутниковых снимках замечен пожар в Феодосии. Он возник между двумя топливными базами. Возгорание видно на территории бывшего 13-го военного городка. В 400 метрах к юго-западу расположена топливная база сети АЗС "Атан", в 500 метрах к северо-востоку — Феодосийская нефтебаза.

Пожар возле Феодосии / Фото из соцсети

Где именно горит в Феодосии / Фото из соцсети

Ночью под атакой дронов оказалась и Таврическая ТЭС. Недалеко от станции возник пожар. Возгорание зафиксировано на возвышенности примерно в 1,5 километрах к северу от ТЭС. Предварительно, там размещается один ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывающий Таврическую ТЭС.

Пожар возле Таврической ТЭС / Фото из соцсети

Напомним, что после атаки 21 июня в Крыму приостановили продажу бензина.