Пришлось также ввести ограничения для заведений и общественного транспорта. Об этих решениях сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
Читайте также "Будут вспоминать с ужасом": Стерненко заинтриговал заявлением о Крыме
Что известно об ограничениях в Крыму?
Общественный транспорт будет работать по сокращенному графику – с 05:30 до 21:00. Морское сообщение будет частично ограничено: паромные перевозки временно не будут осуществляться, зато пассажирские катера продолжат курсировать.
Кроме того, с 15:00 22 июня вступят в силу новые правила работы общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ограничения коснутся и сферы торговли и заведений общественного питания. Крупные торговые объекты, в частности торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты, будут принимать посетителей с 07:00 до 20:00.
Небольшие магазины, аптеки и киоски будут самостоятельно определять режим своей работы. Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания будут работать с 08:00 до 20:00.
Кроме того, уличное освещение будут временно не включать. Из-за чрезмерной нагрузки на сети, пояснил Развожаев, за пределами города возможно введение графиков аварийных или плановых отключений электроэнергии.
В связи с этим жителей призывают заранее сократить потребление электричества и по возможности не использовать одновременно большое количество бытовых приборов. При этом все публичные мероприятия, которые должны были проходить под открытым небом, отменены с 22 июня на неопределенный срок.
Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения властей. Развожаев отметил, что такие меры принимаются, якобы, с учетом "последних событий на полуострове и необходимости оперативной корректировки логистики".
В целях экономии топлива 22 и 23 июня его продажа в городе будет временно приостановлена. Заправка будет осуществляться исключительно для транспорта экстренных и специальных служб, обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры и жизнедеятельность города,
– говорится в сообщении "губернатора" Севастополя.
Он также призвал жителей отнестись "с пониманием" к введенным ограничениям. Эти меры якобы необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в нынешних условиях.
"Вместе мы со всеми временными трудностями обязательно справимся", – написал Развожаев.
Следует заметить, что атака на Крым 21 июня и ее последствия могут быть только началом чего-то большего. Так, на странице Сил беспилотных систем появилось сообщение, в котором украинские военные рассказали, что во время ночной атаки они рассмотрели Крымский мост со всех сторон. "Ни на что не намекаем…", – интригующе написали они, очевидно, на что-то намекая.
Подобное заявление сделал и Сергей Стерненко. Он отметил, что Украина готовит для россиян в Крыму что-нибудь такое, что "они будут вспоминать с ужасом".