Советник Минобороны и военный эксперт Сергей Стерненко заинтриговал заявлением о том, что может ожидать россиян в Крыму.
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Как Стерненко анонсировал проблемы для оккупантов в Крыму?
В довольно лаконичной, но абсолютно красноречивой форме он отметил, что Украина готовит новые операции против россиян на территории полуострова.
Стерненко отметил, что об этом "они будут вспоминать с ужасом".Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Тому, кто последним из оккупантов будет бежать, я не завидую,
– подчеркнул советник.
Пока нет конкретной информации, чего именно следует ожидать от Сил обороны и как они будут создавать проблемы для врага. Это и понятно, ведь разглашение деталей планов украинских военных может помешать их реализации.
При этом стоит отметить, что подобное интригующее заявление сделали также в Силах беспилотных систем ВСУ.
Там опубликовали изображение Крымского моста и отметили, что во время ночной атаки им удалось рассмотреть важный логистический путь со всех сторон.
Стоит напомнить, что атака в ночь на 21 июня оказалась довольно результативной для украинских военных. Сообщается об ударах по объектам морской и топливной инфраструктуры в Краснодарском крае России и временно оккупированной Керчи, в частности по нефтебазе и портовым мощностям.
Также говорится о поражении военных объектов, включая радиолокационные станции С-400, комплексы "Панцирь" и часть обеспечения железнодорожных войск страны-агрессора.
Между тем на полуострове ощущаются последствия ударов. В Крыму нет топлива, фиксируются проблемы с электроснабжением. Местные жители также паникуют и скупают продукты в магазинах. А выехать с полуострова проблематично – образовались огромные очереди из сотен автомобилей в направлении Тамани.