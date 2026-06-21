Об этом он рассказал в интервью ТСН.

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Чего ожидать россиянам от Украины?

Прежде всего президент признал абсолютно нормальными и справедливыми те эмоции и ярость украинцев, которые возникают в ответ на атаки противника, в частности, удары по святыням.

Однако "за яростью должно последовать что-то". По словам Зеленского, война должна вернуться в Россию.

Российское общество, утверждает он, должно ощутить последствия начатой агрессии. Ответ на обстрелы Украины важен и для нас, чтобы утвердить идею о возможности давать этот ответ.

Зеленский считает это элементом справедливости, "которой пока для России в мире нет".

Они каждый день нас бьют, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем насилие будет нарастать,

– подчеркнул глава государства.

Над этим сейчас работает весь оборонно-промышленный комплекс Украины. К тому же Зеленский заявил, что Украина уже способна наносить "болезненные" для государства-агрессора дальнобойные удары и наращивает такие возможности. По его словам, украинские дроны поражали цели на расстоянии около 2070 километров, в частности в районе Тюмени.

Нельзя не упомянуть и об эффективной работе беспилотников над Москвой, которая привела к существенным повреждениям НПЗ, расположенного примерно в 15 километрах от Кремля, а также вызвала панику среди местных жителей.

Обостряется также ситуация на территории аннексированного Крыма. После ночной атаки 21 июня там были поражены вражеские объекты по обе стороны от Крымского моста.

Силы беспилотных систем заинтриговали заявлением о том, что во время атаки они смогли хорошо рассмотреть логистический маршрут со всех сторон.

Со своей стороны Сергей Стерненко отметил, что Украина готовит для россиян в Крыму нечто такое, о чём они "будут вспоминать с ужасом". Сейчас же на полуострове нет топлива, там фиксируются проблемы с электроснабжением, а также вводятся массовые ограничения, в частности на работу общественного транспорта и заведений общественного питания.