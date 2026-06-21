Об этом президент рассказал в интервью ТСН.

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Что сказал президент об усилении дальнобойных ударов?

По словам Зеленского, Украина уже наносит удары по целям на значительных расстояниях и продолжает наращивать дальнобойные возможности. Он отметил, что украинские дроны уже поражали объекты на расстоянии около 2070 километров, в частности в районе Тюмени.

Президент Украины подчеркнул, что Украина реагирует на российские удары и системно расширяет возможности по поражению военной инфраструктуры противника. Речь идет о потенциальных целях, среди которых военные заводы, нефтяные базы и газовые хранилища.

Зеленский добавил, что развитие беспилотных технологий позволит Украине увеличивать дальность ударов и повышать эффективность поражения стратегических объектов противника.

Дроны массированно атаковали Москву

В ночь на 18 июня 2026 года Силы обороны Украины совершили массированную атаку дронами на Москву и Подмосковье, которую российские источники назвали одной из самых масштабных за время войны. По данным сторон, удар нанесли 200 беспилотников, часть из которых якобы была сбита, однако атака прорвала эшелонированную ПВО и нанесла значительные повреждения инфраструктуре.

Использовались различные типы украинских дронов, в частности дальнобойные ударные БПЛА и дроны-приманки, что позволило перегрузить российскую систему обороны. Основной целью стал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, где после попаданий возникли масштабные пожары и была повреждена ключевая установка, что существенно влияет на перерабатывающие мощности предприятия.

В результате удара работа завода фактически остановилась, что, по сообщениям, привело к серьезным последствиям для топливного обеспечения московского региона. Отмечается, что атака стала частью системной кампании Украины против энергетической инфраструктуры России.