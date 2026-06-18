Подробности атаки на российскую столицу и последствия ударов собрал "24 Канал".

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Какие объекты в Москве атаковали украинские дроны?

В сотрудничестве с подразделениями ССО, ГУР МОУ, СБУ и другими подразделениями Сил обороны Украины 18 июня операторы 1-го отдельного центра совместно с бригадами Nemesis, "Рейд" и "Птицы Мадяра" нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Интересно, что это предприятие расположено в 15 километрах от Кремля.

Известно, что пораженный объект является одним из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – именно он на 50% обеспечивает бензином и дизельным топливом жителей российской столицы. Кроме того, Московский НПЗ играет важную роль в поставках топлива и других нефтепродуктов для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора.

В результате попаданий беспилотников на предприятии вспыхнул масштабный пожар – зафиксировано не менее 5 очагов возгорания. По предварительным данным украинского Генштаба, горят комбинированная установка первичной переработки нефти, установки гидроочистки дизельного топлива и резервуарный парк.

Вместе с тем, из-за неэффективной работы российских средств радиоэлектронной борьбы беспилотник врезался как минимум в один жилой дом.

Отметим, что это уже вторая атака на Московский НПЗ. Впервые взрывы на объекте прогремели 16 июня. Тогда завод временно приостановил свою работу.

Повторные удары по Московскому НПЗ свидетельствуют о том, что украинские беспилотники могут систематически поражать важнейшие стратегические объекты противника в самом сердце России,

– говорится в сообщении СБУ.

Москва под атакой дронов: смотрите видео СБС

Чем Силы обороны наносили удары по Москве?

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди прокомментировал серию атак на Москву, которая продолжается уже третьи сутки подряд. Он отметил, что на данный момент в России нет "неприкосновенных" зон для украинских дронов.

Москва всё-таки падет. И не на пляже в Крыму. Кремль это осознает – неприкосновенных или недосягаемых зон становится всё меньше,

– подчеркнул командующий СБС.

Также "Мадяр" показал один из беспилотников, нанесший удар по России.



Дрон, атаковавший Москву / Телеграм-канал "Мадяра"

Также в социальных сетях появились видео, свидетельствующие о том, что помимо беспилотников на Москву летели и ракеты. Вероятно, речь идет о ракетах "Барс", которые могут нести боевую часть весом 50–100 килограммов.

Россияне жалуются на атаку дронов на Москву

Местные власти, в частности мэр Москвы, заявляли жителям о якобы эффективной работе российской системы ПВО, утверждая, что было сбито не менее 30 украинских ударных дронов.

В то же время ситуация в городе свидетельствовала об обратном – в разных районах фиксировались пожары на промышленных объектах и даже в жилых многоэтажках. Кроме того, из-за неэффективной работы ПВО в Москве загорелся один из крупнейших торговых центров "Садовод". Пожар тушили с помощью вертолетов.

"Эффективная" работа российской ПВО: смотрите видео

Жители региона активно делятся впечатлениями от последствий ударов дронов по Москве в своих соцсетях. Один из местных жителей эмоционально выразил недовольство работой российской ПВО и описал места попаданий.

У местных жителей истерика из-за массированной атаки БПЛА: смотрите видео (Внимание, нецензурная лексика! 18+)

На ситуацию отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который заявил, что ответственность за эти события несет исключительно Владимир Путин.

Отметим, что в результате массированной атаки на Москву во всех аэропортах столицы отменили и задержали 527 рейсов.

Худшая ситуация в Шереметьево, где на вылет отменили 50 рейсов, а 71 задержали. На прилет, тем временем, 60 рейсов отменены и 76 задержаны.

Ситуация в аэропортах Москвы: смотрите видео

Украинские власти подтвердили атаку на столицу России

Президент Зеленский поделился впечатляющими кадрами эффективной работы украинских беспилотников в Москве. Он отметил, что именно так действуют украинские дальнобойные санкции, подтвердив причастность Сил обороны к громкому утру в сердце России 18 июня.

Вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и населённым пунктам и ещё один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину,

– подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что если будет гореть Украина, будет гореть и российская Москва.

Также глава государства добавил, что украинские удары на большие расстояния получили положительную оценку от партнеров, которые отметили их точность и эффективность.