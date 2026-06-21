Про це президент розповів в інтерв'ю для ТСН.

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Що сказав президент про посилення далекобійних ударів?

За словами Зеленського, Україна вже завдає ударів по цілях на значних дистанціях і продовжує нарощувати далекобійні можливості. Він зазначив, що українські дрони вже уражали об’єкти на відстані близько 2070 кілометрів, зокрема в районі Тюмені.

Президент України підкреслив, що Україна реагує на російські удари та системно розширює можливості для ураження військової інфраструктури противника. Йдеться про потенційні цілі, серед яких військові заводи, нафтові бази та газові сховища.

Зеленський додав, що розвиток безпілотних технологій дозволить Україні збільшувати дальність ударів і підвищувати ефективність ураження стратегічних об'єктів противника.

Дрони масовано атакували Москву

У ніч на 18 червня 2026 року Сили оборони України здійснили масовану атаку дронами на Москву та Підмосков'я, яку російські джерела назвали однією з наймасштабніших за час війни. За даними сторін, удару завдали 200 безпілотників, частину з яких нібито було збито, однак атака прорвала ешелоновану ППО та завдала значних пошкоджень інфраструктурі.

Застосовувалися різні типи українських дронів, зокрема далекобійні ударні БпЛА та дрони-приманки, що дозволило перевантажити російську систему оборони. Основною ціллю став Московський нафтопереробний завод у Капотні, де після влучань виникли масштабні пожежі та була пошкоджена ключова установка, що суттєво впливає на переробні потужності підприємства.

Унаслідок удару робота заводу фактично зупинилася, що, за повідомленнями, призвело до серйозних наслідків для паливного забезпечення московського регіону. Зазначається, що атака стала частиною системної кампанії України проти енергетичної інфраструктури Росії.