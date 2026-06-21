Про таке він розповів під час інтерв'ю для ТСН.

Дивіться також "Будуть згадувати з жахом": Стерненко заінтригував заявою щодо Криму

Що чекати росіянам від України?

Передусім президент визнав абсолютно нормальними й справедливими ті емоції й лють українців, які виникають у відповідь на атаки противника, зокрема, удари по святинях.

Проте "за люттю має щось іти". За словами Зеленського, війна повинна повернутися в Росію.

Російське суспільство, стверджує він, має відчути наслідки розпочатої агресії. Відповідь на обстріли України важлива й для нас для утвердження ідеї про можливість давати цю відповідь.

Зеленський вважає це елементом справедливості, "якої поки що для Росії у світі немає".

Вони кожного дня нас б'ють, ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде,

– підкреслив глава держави.

Над цим нині працює увесь оборонно-промисловий комплекс України. До того ж, Зеленський заявив, що Україна вже здатна завдавати "болючих" для держави-агресорки далекобійних ударів і нарощує такі можливості. За його словами, українські дрони уражали цілі на відстані близько 2070 кілометрів, зокрема в районі Тюмені.

Не можна не згадати й про ефективну роботу безпілотників по Москві, що спричинила суттєві пошкодження НПЗ, розташованого приблизно за 15 кілометрів від Кремля, а також викликала паніку серед місцевих жителів.

Загострюється також ситуація на території анексованого Криму. Після нічної атаки 21 червня там уражено ворожі об'єкти по обидва боки від Кримського мосту.

Сили безпілотних систем заінтригували заявою про те, що під час атаки вони змогли добре роздивитися логістичний маршрут з усіх сторін.

Зі свого боку Сергій Стерненко зазначив, що Україна готує для росіян у Криму щось таке, що вони "будуть згадувати з жахом". Наразі ж на півострові немає палива, там фіксують проблеми з електропостачанням, а також вводять масові обмеження, зокрема на роботу громадського транспорту й закладів харчування.