Деталі успішних операцій розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Що відомо про ураження ворожих об'єктів?

Після удару по космічному центру "Дубна" Московської області на об'єкті фіксували значне задимлення. Наразі збитки росіян уточнюються.

У Генштабі також підтвердили ураження інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї, а також двох автомобільних паромів.

Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України,

– уточнили в ГШ.

Йдеться і про атаки на російську логістику на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено полігон підготовки операторів безпілотників у районі Дебальцевого Луганської області, а також пункти управління БпЛА поблизу Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

Крім того, під вогневий вплив потрапили командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області країни-агресорки та неподалік від Покровська на Донеччині.

Також повідомляється про удар по автомобільного мосту в районі Василівки на Запоріжжі, який використовувався для переміщення військ і постачання російських підрозділів.

Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України,

– підкреслили в Генштабі.

До речі, президент Зеленський заявив, що відповідь на російські обстріли чекатиме на росіян чи не кожного дня. Глава держави запевнив, що війна поступово повертається на територію агресора.

Зазначимо, що українські дрони уражали цілі на відстані близько 2070 кілометрів, зокрема в районі Тюмені. Усе більш неспокійно стає й на території анексованого Криму. Зі свого боку Сергій Стернеко заінтригував дописом про те, що Україна готує для росіян у Криму щось таке, що вони "будуть згадувати з жахом".