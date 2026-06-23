Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підбив підсумки ударів по півострову вночі 23 червня.
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По чому поцілили в Криму?
Птахи СБС відпрацювали по понад 60 ворожих цілях в оперативній глибині. Під ударом опинилися:
- глибинні розвід-ударні безпілотники "Оріон" – 3 одиниці, носії керованих авіабомб та малорозмірних крилатих ракет;
- нафторезервуари на Керченській (Камиш-Бурунській) ТЕЦ;
- ЗРГК "Панцирь-С1";
- Пускова установка С-300;
- РЛС "Небо-У";
- Зенітна установка ЗУ-23-3;
- Електропідстанція ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська";
- Навчальний полігон пілотів БпЛА на Донеччині;
- Газорозподільча станція "Сімферополь";
- Цистерна з ПММ;
- Логістичний транспорт ворога;
- Логістичний транспорт ворога, АР Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області.
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До речі, долітало 23 червня і по території Росії. Зокрема, в Олексіївці Бєлгородської області під удар потрапила будівля крейдяного заводу.
А раніше українські військові завдали ударів по центру космічного зв'язку в Московській області та порту "Кавказ". У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження: після атаки в районі об'єкта "Дубна" спостерігалося задимлення, а також пошкоджено інфраструктуру порту "Кавказ" і два автомобільні пороми.