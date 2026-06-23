Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підбив підсумки ударів по півострову вночі 23 червня.

Дивіться також "Ракет було небагато": військовий відповів, чим вдарили по заводу Путіна у Воронежі

По чому поцілили в Криму?

Птахи СБС відпрацювали по понад 60 ворожих цілях в оперативній глибині. Під ударом опинилися:

глибинні розвід-ударні безпілотники "Оріон" – 3 одиниці, носії керованих авіабомб та малорозмірних крилатих ракет;

нафторезервуари на Керченській (Камиш-Бурунській) ТЕЦ;

ЗРГК "Панцирь-С1";

Пускова установка С-300;

РЛС "Небо-У";

Зенітна установка ЗУ-23-3;

Електропідстанція ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська";

Навчальний полігон пілотів БпЛА на Донеччині;

Газорозподільча станція "Сімферополь";

Цистерна з ПММ;

Логістичний транспорт ворога;

Логістичний транспорт ворога, АР Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області.

Сили безпілотних систем уразили низку ворожих об'єктів: дивіться відео зі сторінки "Мадяра"

До речі, долітало 23 червня і по території Росії. Зокрема, в Олексіївці Бєлгородської області під удар потрапила будівля крейдяного заводу.

А раніше українські військові завдали ударів по центру космічного зв'язку в Московській області та порту "Кавказ". У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження: після атаки в районі об'єкта "Дубна" спостерігалося задимлення, а також пошкоджено інфраструктуру порту "Кавказ" і два автомобільні пороми.