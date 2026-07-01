Про це повідомили у телеграм-каналі Служби безпеки України.

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Що відомо про атаку?

Головною ціллю спецслужби стала інфраструктура летовища у Криму. Військові підтвердили щонайменше п'ять точних влучань безпілотників СБУ по ангарах із авіаційною технікою.

За попередніми даними, у двох уражених спорудах на момент атаки перебували російські винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після прильотів в ангарі із Су-30СМ спалахнула потужна пожежа, що підтверджує успішне знищення або серйозне пошкодження дороговартісного борта. Орієнтовна вартість одного такого літака коливається від 30 до 50 мільйонів доларів США.

Жодні ангари чи сховища не допоможуть – СБУ дістане ворога всюди,

– наголосили у Службі безпеки України.

Довідково. Аеродром "Саки" – це військовий аеродром 1-го класу в тимчасово окупованому Криму, поблизу селища Новофедорівка. До 2014 року він перебував під контролем України, а після окупації півострова використовується російською морською авіацією. На його території також розташований унікальний полігон "Нитка", призначений для тренування пілотів палубної авіації.

Які ще об'єкти окупантів у Криму опинилися під ударом?

Останнім часом українські сили значно активізували удари по військових об'єктах на півострові. Зокрема, Сили безпілотних систем ЗСУ успішно атакували понад 60 ворожих цілей у Криму у ніч на 23 червня. Тоді під удар потрапили розвідувально-ударні дрони "Оріон", нафторезервуари на Керченській ТЕЦ та зенітні ракетно-гарні комплекси загарбників, про що детальніше розповідав Командувач СБС із позивним "Мадяр".

Окрім цього, серйозних руйнувань зазнає й енергетична інфраструктура ворога, яка забезпечує життєдіяльність окупаційного контингенту. Раніше українські військові завдали потужних ударів по єдиному газосховищу в Криму, внаслідок чого його наземні споруди зазнали критичних пошкоджень.

До слова, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, які супроводжувалися роботою ППО та відключеннями електроенергії. Роботу протиповітряної оборони чули в Севастополі, Євпаторії, Керчі та низці районів півострова. Також повідомляється про пожежу на ділянці траси "Таврид" та ймовірне виведення з ладу підстанції у Феодосії, що могло спричинити перебої зі світлом.