Про це повідомив "Кримський вітер".

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Що відомо про вибухи у Криму?

Місцеві мешканці Криму чули роботу ППО в Севастополі, Євпаторії, Керчі, Феодосії, а також у Сакському, Кіровському та Сімферопольському районах.

внаслідок вибухів пожежу зафіксували на ділянці траси "Таврида" південніше Владиславівки, де залізниця прямує в бік Феодосії. Про причини займання росіяни не говорили.

Проте аналітики повідомили, що це може бути як ураження інфраструктури, так і загоряння транспорту або сухої рослинності.

Місцеві телеграм-канали згодом написали, що підстанція у Феодосії на Керченському шосе, ймовірно, виведена з ладу, а росіяни у соцмережах жаліються на відсутність світла.

Також було зафіксовано пожежу на північ від Феодосійського нафтоналивного термінала та поблизу аеродрому "Саки" в Новофедорівці.

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Тимчасово окупований Крим останнім часом став однією з головних цілей українських військових. Це негативно впливає, як на життя росіян, які вимушені покидати півострів, так і на військові цілі ворожої армії.

Блогер та журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко розповів 24 Каналу, що одним із найбільш логічних сценаріїв розвитку подій може стати виведення з ладу Кримського мосту.

У такому разі окупований півострів може фактично опинитися в блокаді, а Росії доведеться організовувати гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення.