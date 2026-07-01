Об этом сообщил "Крымский ветер".

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Что известно о взрывах в Крыму?

Местные жители Крыма слышали работу ПВО в Севастополе, Евпатории, Керчи, Феодосии, а также в Сакском, Кировском и Симферопольском районах.

В результате взрывов пожар зафиксировали на участке трассы "Таврида" южнее Владиславовки, где железная дорога направляется в сторону Феодосии. О причинах возгорания россияне не говорили.

Однако аналитики сообщили, что это может быть как поражение инфраструктуры, так и возгорание транспорта или сухой растительности.

Местные Telegram-каналы позже написали, что подстанция в Феодосии на Керченском шоссе, вероятно, выведена из строя, а россияне в соцсетях жалуются на отсутствие света.

Также был зафиксирован пожар к северу от Феодосийского нефтеналивного терминала и вблизи аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Другие новости о ситуации в Крыму

Временно оккупированный Крым в последнее время стал одной из главных целей украинских военных. Это негативно сказывается как на жизни россиян, вынужденных покидать полуостров, так и на военных целях вражеской армии.

Блогер и журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко рассказал 24 Каналу, что одним из наиболее логичных сценариев развития событий может стать вывод из строя Крымского моста.

В таком случае оккупированный полуостров может фактически оказаться в блокаде, а России придется организовывать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения.