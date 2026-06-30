Блогер и журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко сообщил "24 Каналу", что в Крыму в ближайшее время могут обостриться проблемы с обеспечением населения из-за сложностей с логистикой. Такая нестабильность на временно оккупированном полуострове связана с регулярными и прицельными атаками дронов Сил обороны.

Смотрите также: Украина создает Путину все больше проблем в Крыму, – Bloomberg

Какие проблемы могут возникнуть в Крыму

Дмитрий Карпенко отметил, что пока не стоит забегать вперед, предполагая вероятность "Паутины 2.0". Однако он подчеркнул, что для оккупированного Крыма в ближайшее время могут наступить серьезные трудности.

Важно! В ночь на 28 июня 2026 года во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под атакой оказалась Сакская ТЭЦ, где после ударов вспыхнул пожар в районе топливных резервуаров. Кроме того, из-за проблем в энергосистеме на полуострове уже несколько дней действуют графики отключения электроэнергии.

Если логистические проблемы усугубятся, полуостров может столкнуться с дефицитом товаров и перебоями в работе экстренных служб.

Журналист о вызовах, которые ждут Крым: видео

В Крыму может развернуться настоящая демографическая трагедия. Скорее всего, наступит голод. Потому что у них нечем перевозить. Уже сейчас скорая помощь не будет ездить. Плюс блэкауты, то есть проблема,

– сказал журналист.

Кроме того, появляется информация об ограничении продажи отдельных товаров в крымских магазинах.

Есть видеоролики, которые выкладываются из магазинов – муку продают по одной штуке. Это же не шутка, это не ИПСО,

– подчеркнул Карпенко.

Он также предположил, что одним из наиболее логичных сценариев развития событий может стать вывод из строя Крымского моста. В таком случае оккупированный полуостров может фактически оказаться в блокаде, а России придется организовывать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения.

Стоит добавить, что в оккупированном Крыму ухудшается экономическая ситуация – местные жители сообщают о массовых сокращениях, задержках зарплат и вынужденных неоплачиваемых отпусках. По данным СМИ, одной из причин стала фактическая остановка туристического сезона, что ударило по местному бизнесу. Несмотря на обещания поддержки, оккупационные власти пока не объявили о конкретных мерах помощи.