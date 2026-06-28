Оккупационные власти не знают, как выйти из этой ситуации. Об этом пишет Bloomberg.

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Каковы результаты украинских атак?

Украина укрепляет свои позиции в войне. Атаки БПЛА становятся все более масштабными и наносят оккупантам все больший ущерб. Под удар попадают НПЗ и другие стратегически важные объекты врага, в частности в Москве.

Действия Украины приводят к ежедневному увеличению дефицита топлива и усугубляют экономические трудности, связанные с финансированием войны. Владимир Путин практически не высказывался по поводу проблем, с которыми сталкивается временно оккупированный Крым или территория его страны.

У Москвы есть немного эффективных способов противодействовать планам Киева, направленным на изоляцию Крыма. Украина значительно ослабила систему противовоздушной обороны в Крыму, после чего начала систематические атаки на уязвимые точки — логистику, топливо, энергетику,

— заявил Руслан Пухов, эксперт по вопросам обороны.

После серии ударов ВСУ по мостам, соединяющим полуостров с материком, Керченский мост остался единственным крупным транспортным сообщением между Крымом и Россией. Аналитики предполагают, что Украина не пыталась повредить мост, поскольку хочет создать на полуострове настолько сложные условия, чтобы россияне могли бежать, воспользовавшись им.

Что происходит в Крыму?

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов приказал закрыть все детские летние лагеря на полуострове. Он также заявил, что в связи с дефицитом топлива и повреждением энергетической инфраструктуры по всей территории полуострова будут введены отключения света.

Оккупанты также приостановили все спортивные мероприятия до конца лета. В пятницу Аксенов объявил чрезвычайное положение для Крыма и Севастополя.

В связи с дефицитом на полуострове уже сформировался черный рынок топлива. В мессенджерах людям предлагают бензин по цене, вдвое превышающей рыночную. Посетителям полуострова разрешили перевозить через Керченский мост до 200 литров топлива в канистрах, чтобы спасти "туристический сезон".

Водители вынуждены стоять в огромных очередях на заправках на подъезде к Крыму. Работа общественного транспорта ограничивается. На днях также объявили о резком сокращении железнодорожных рейсов между Россией и Крымом.

Все ограничения заметно бьют по экономике Крыма в разгар туристического сезона. Россияне, которые были готовы отправиться на курорты несмотря на войну, сталкиваются с логистическими препятствиями.

Bloomberg отмечает, что, несмотря на все проблемы, россияне не готовы критиковать Путина за то, что они начали ощущать последствия войны. Хотя многие из них признают нарастание трудностей и испытывают недовольство местными властями.

Проблемы россиян в Крыму

В результате украинских ударов часть заводов страны-агрессора была вынуждена сократить производство или временно приостановить работу. Это привело к перебоям с поставками бензина, ограничениям на продажу и многочасовым очередям на заправках не только в Крыму, но и в различных регионах на территории самой России. Мэр одного из городов распорядился установить по обочинам дорог биотуалеты, чтобы уменьшить неудобства для водителей.

Британская разведка оценила результаты удара Сил обороны по Крыму 20 июня и спрогнозировала, чего следует ожидать дальше от украинских атак на полуостров. В ведомстве считают, что следующей целью может стать Керченский мост.