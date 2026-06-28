Ночью жители Симферополя, Севастополя, Феодосии и Сак жаловались на серию взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
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Что известно об атаке БПЛА на Сакскую ТЭЦ?
В Саках под атакой оказалась местная ТЭЦ. Только в течение часа там прогремело 16 взрывов, а после произошло возгорание и пошел дым.
Атака на ТЭЦ в Саках: смотрите видеоЧитайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Как показывают спутниковые снимки, после ударов по ТЭЦ возник пожар в районе резервуаров с топливом.
Отметим, что электрическая мощность Сакской теплоэлектроцентрали составляет 149,4 МВт, а тепловая мощность – 138 Гкал/ч.
После оккупации Крыма Россией Сакская ТЭЦ стала важным элементом энергосистемы полуострова. Она обеспечивает электроэнергией и теплом не только гражданских потребителей, но и объекты российской военной инфраструктуры в западном Крыму.
Между тем в оккупированных Крыму и Севастополе уже несколько дней действуют графики отключения электроэнергии. Теперь оккупационные власти предупредили, что света может не быть от 2 до 5 часов. Так называемый министр топлива и энергетики Владимир Воронкин объяснил это ремонтными работами и необходимостью снизить нагрузку на энергосеть.
Из-за перебоев в некоторых районах Севастополя даже перестали работать светофоры.
Напомним, что во второй половине июня украинские силы нанесли серию ударов по энергетической инфраструктуре Крыма. Под атаками оказались Таврийская, Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также несколько электроподстанций.
На фоне перебоев с электричеством и дефицита топлива перед Керченским мостом образовались пробки с автомобилей желающих покинуть полуостров.