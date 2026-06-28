Уночі мешканці Сімферополя, Севастополя, Феодосії та Сак скаржилися на серію вибухів. Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

Дивіться також На Кубані та у Ярославлі горять НПЗ: росіяни пишуть про удари дронами і ракетами "Фламінго"

Що відомо про атаку БпЛА на Сакську ТЕЦ?

У Саках під атакою опинилася місцева ТЕЦ. Лише протягом години там пролунало 16 вибухів, а після сталося займання та пішов дим.

Атака на ТЕЦ у Саках: дивіться відео

Як показують супутникові знімки, після прильотів на ТЕЦ виникла пожежа в районі резервуарів з паливом.

Зауважимо, що електрична потужність Сакської теплоелектроцентралі складає 149,4 МВт, а теплова потужність – 138 Гкал/год.

Після окупації Криму Росією Сакська ТЕЦ стала важливим елементом енергосистеми півострова. Вона забезпечує електроенергією та теплом не лише цивільних споживачів, а й об'єкти російської військової інфраструктури в західному Криму.

Тим часом в окупованих Криму та Севастополі вже кілька днів діють графіки відключення електроенергії. Тепер окупаційна влада попередила, що світла може не бути від 2 до 5 годин. Так званий міністр палива та енергетики Володимир Воронкін пояснив це ремонтними роботами та необхідністю зменшити навантаження на енергомережу.

Через перебої в деяких районах Севастополя навіть припинили працювати світлофори.

Нагадаємо, що у другій половині червня українські сили завдали серії ударів по енергетичній інфраструктурі Криму. Під атаками опинилися Таврійська, Сімферопольська та Камиш-Бурунська ТЕЦ, а також кілька електропідстанцій.

На тлі перебоїв зі світлом та дефіцитом палива перед Керченським мостом утворилися затори з автомобілів охочих покинути півострів.