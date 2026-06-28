У мережі публікують яскраві кадри займань і густого диму, які утворилися після влучань у нафтопереробні заводи.

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Що відомо про атаку на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані та Ярославлі?

Ще увечері минулої доби монітори писали про те, що сотні українських дронів полетіли атакувати Росію. Вже вночі з'явилися повідомлення про вибухи у Краснодарському краї. Там під ударами опинився Слов'янськ-на-Кубані, а точніше місцевий НПЗ.

Російські пабліки писали, що НПЗ нібито атакували ракети "Фламінго". Пізніше у мережі почали публікувати кадри масштабної пожежі на заводі.

Як яскраво горить черговий російський НПЗ: дивіться відео

Займання на території заводу розгорається сильніше: дивіться відео

Пожежа у Слов'янську-на-Кубані: дивіться відео

Під ранок губернатор Краснодарського краю Веньямін Кондратьєв був змушений визнати приліт по заводу.

У місті сталося загоряння на території НПЗ, пошкоджено лінію електропередачі та газову трубу. На місцях працюють оперативні та спеціальні служби,

– написав він.

В Україні теж підвердили удар по НПЗ на Кубані. Так, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко опублікував фото пожежі на заводі і підписав його: "А це Краснодарський край на Росії. Є вдала робота СОУ, Росія палає".

Потужна пожежа на НПЗ на Кубані / Фото соцмережі

Пожежа на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані продовжилася і вранці: дивіться відео

Ранковий Слов'янськ-на-Кубані: дивіться відео

Окрім нафтопереробного заводу, сервіс NASA FIRMS фіксує можливу пожежу на установці стабілізації нафти та підготовки газу "Слов'янська" ТОВ "РН-Краснодарнафтогаз".

Де горить у Слов'янську-на-Кубані / Фото з соцмережі

Зауважимо, що Слов'янський нафтопереробний завод – підприємство, що випускає авіаційну гас, стабільний газовий бензин, вакуумний газойль, мазут і низькозастигаючу фракцію. Займає близько 9% ринку переробки нафти у Південному федеральному окрузі та близько 1,5% у Росії. Проектна потужність заводу зазвичай вказується на рівні 5,2 мільйонів тонн нафти на рік.

Цей завод постачає паливо, зокрема і для Криму.

Під ранок стало відомо, що було влучання не лише по нафтопереробному заводу на Кубані. Атаки зазнав і НПЗ у Ярославлі.

НПЗ у Ярославлі теж горить / Фото з соцмережі

Нагадаємо, що обидва заводи неодноразово опинялися під українськими атаками.

Минулої доби ракетами "Фламінго" було уражено підприємство у Волгограді, що виготовляє ракетне та артилерійське озброєння.