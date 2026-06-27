По російському підприємству було запущено щонайменше 5 ракет. OSINT-фахівці з Dnipro Osint встановили: як мінімум три з них могли влучити у цілі.

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Наскільки успішним був ракетний удар по підприємству у Волгограді?

За даними аналітиків, FP-5 поцілили у два різних цехи, а також виробничий корпус ще одного цеху.

Куди влучили ракети "Фламінго" у Волгограді / Фото Dnipro Osint

За кількістю точних влучань це може бути один із найуспішніших ударів крилатими ракетами "Фламінго", зазначає Defense Express.

Наприклад, під час атаки на АО "ВНИИР-Прогресс" у травні з 6 ракет до цілі долетіла лише одна. Отже, лише 16 відсотків ракет змогли прорвати російську ППО.

Друга атака на цей же завод відбулася у червні. Тоді влучність становила 20 відсотків. Адже з 5 ракет у ціль влучила лише одна, а ще одна – майже дісталася цілі, вдаривши у дорогу перед заводом.

Якщо супутникові знімки підтвердять, що по ФНВЦ "Титан-Баррикади" влучили три ракети, це означатиме точність удару на рівні 60%.

Цей успіх можна пояснити вдало прокладеним маршрутом крилатих ракет, а також тим, що Росія змушена перекидати системи ППО, зокрема для захисту Москви, яку дедалі частіше атакують українські дрони.

Нагадаємо, що науково-виробничий центр "Титан-Баррикади" у Волгограді є одним із ключових оборонних підприємств Росії. Він розробляє та серійно виробляє ракетне й артилерійське озброєння. Зокрема, тут виготовляють пускові установки для комплексів "Іскандер", "Тополь-М" і "Ярс", а також артилерійські системи "Мста-С" і "Мста-Б". Раніше також повідомлялося про участь підприємства у виробництві комплексу "Орешник".