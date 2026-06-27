По российскому предприятию было выпущено не менее 5 ракет. Специалисты по OSINT из Dnipro Osint установили: как минимум три из них могли поразить цели.

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Насколько успешным был ракетный удар по предприятию в Волгограде?

По данным аналитиков, ракеты FP-5 попали в два разных цеха, а также в производственный корпус ещё одного цеха.

Куда попали ракеты "Фламинго" в Волгограде / Фото Dnipro Osint

По количеству точных попаданий это может быть один из самых успешных ударов крылатыми ракетами "Фламинго", отмечает Defense Express.

Например, во время атаки на АО "ВНИИР-Прогресс" в мае из 6 ракет до цели долетела лишь одна. Таким образом, только 16 процентов ракет смогли прорвать российскую ПВО.

Вторая атака на этот же завод состоялась в июне. Тогда точность составила 20 процентов. Ведь из 5 ракет в цель попала лишь одна, а еще одна – почти достигла цели, ударив по дороге перед заводом.

Если спутниковые снимки подтвердят, что по ФНВЦ "Титан-Баррикады" попали три ракеты, это будет означать точность удара на уровне 60%.

Этот успех можно объяснить удачно проложенным маршрутом крылатых ракет, а также тем, что Россия вынуждена перебрасывать системы ПВО, в частности для защиты Москвы, которую все чаще атакуют украинские дроны.

Напомним, что научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде является одним из ключевых оборонных предприятий России. Он разрабатывает и серийно производит ракетное и артиллерийское вооружение. В частности, здесь производят пусковые установки для комплексов "Искандер", "Тополь-М" и "Ярс", а также артиллерийские системы "Мста-С" и "Мста-Б". Ранее также сообщалось об участии предприятия в производстве комплекса "Орешник".