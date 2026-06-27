Местные жители снимали на видео моменты приземлений на нем. 24 Канал собрал самые яркие из них.

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Что известно об ударе по заводу в Волгограде?

Прежде всего отметим, что "Титан-Баррикады" является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Завод производит самоходные пусковые установки 9П78 и другие наземные элементы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, на предприятии изготавливают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов "Тополь-М", "Ярс". К тому же в 2024 году журналисты-расследователи связали завод с программой баллистической ракеты "Орешник".

На опубликованных в сети видеокадрах видно, как ракеты FP-5 "Фламинго" украинской компании Fire Point летят в направлении предприятия. Атаку подтвердил и соучредитель компании Денис Штилерман.

Ракета летит над Волгоградом: смотрите видео очевидцев

Завод расположен примерно в 500 километрах от границы с Украиной и находится под санкциями Украины, США, Европейского Союза и ряда других государств из-за участия в производстве российского ракетного вооружения.

Атака на Волгоград, мягко говоря, возмутила местных жителей. Они жаловались на то, что ракеты свободно летят к цели, и никакие силы ПВО даже не пытаются их сбить.

В Волгограде жаловались на "свободный пролет" ракет: смотрите видео (обратите внимание, что в записи присутствует нецензурная лексика)

Сначала сообщалось о попадании по заводу как минимум двух ракет FP-5 "Фламинго". По предварительным данным специалистов, согласно геолокации, поражены цех №2 и производственный корпус цеха №38. Впоследствии стало известно и о третьем попадании. После ударов над предприятием поднялся столб дыма.



Атака на Волгоград / Фото очевидцев

Напомним, 25 июня президент Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию, целью которой является принуждение страны-агрессора к завершению войны. Она предусматривает, в частности, дальнобойные удары по территории страны-агрессора.