Про це повідомили в ASTRA.

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Що відомо про завод "Титан-Барикади"?

У ніч на 27 червня жителі Волгоградської області повідомляли про вибухи та пожежу під час нічної атаки. OSINT-аналітики встановили, що дим підіймається з території підприємства АТ ФНПЦ "Титан-Барикади".

"Титан-Барикади" – це оборонне підприємство, що займається виробництвом артилерійської та ракетної техніки. Це один з ключових і найбільш засекречених об'єктів російського оборонно-промислового комплексу, який входить до складу держкорпорації "Роскосмос".

Завод працює у повному циклі: від розробки та науково-дослідних робіт до серійного виробництва озброєнь. Через війну проти України підприємство перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, Японії та інших країн.

Тут розробляють, випробовують і виробляють ґрунтові пускові установки та інше обладнання для стратегічних ракетних комплексів типу "Ярс", "Тополь-М" і "Сармата".

Також окупанти там виготовляють самохідні пускові установки для "Іскандер-М", важкі артилерійські системи великого калібру та морські артилерійські та берегові протикорабельні комплекси.

Деталі атаки Сил оборони по Волгоградській області

Раптовий режим ракетної небезпеки посеред ночі оголосили у російському Волгограді. І недарма – у місті пролунала серія гучних вибухів.

Осінтери одразу написали про приліт щонайменше 2 ракет FP-5 "Фламінго" по заводу "Титан-Барикади". Геолоковано, попередньо, ураження цеху №2 та виробничого корпусу цеху №38.

Це російське підприємство оборонної промисловості є одним із ключових для армії окупантів. Воно спеціалізується на артилерійській та ракетній техніці, зокрема компонентах до "Іскандер-М", "Тополь-М" та іншого озброєння.

Також окупанти повідомили, що внаслідок атаки нібито постраждали 10 людей. На місцях влучання ракет спалахнула сильна пожежа, яку ворожі служби почали згодом ліквідовувати.