Як пишуть осінтери, зокрема DniproOfficial, щонайменше 2 ракети FP-5 "Фламінго" влучили у місцевий військовий завод. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

Добою раніше Один із регіонів Росії зазнав масованої атаки: там валить дим з хімічного заводу

Волгоград атакували ракети "Фламінго" 27 червня: що відомо?

Нічний спокій мешканців низки регіонів Росії вкотре порушили екстрені сповіщення про загрозу з повітря. Зокрема, режим ракетної небезпеки запровадили у Волгоградській області. Це сталося приблизно о пів на 4 ранку.

Далі у Волгограді прогриміло кілька потужних вибухів, які найкраще було чутно у північних районах міста. Місцеві публікують у мережі відео, які засвідчують, що причиною цих вибухів були удари ракетами.

Проліт ракети над Волгоградом: дивіться відео очевидців

Осінтери пишуть про приліт щонайменше 2 ракет FP-5 "Фламінго" по заводу "Титан-Барикади". Геолоковано, попередньо, ураження цеху №2 та виробничого корпусу цеху №38.

Влучання ракет "Фламінго" у "Титан-Барикади" у Волгограді: дивіться відео очевидців

Це російське підприємство оборонної промисловості є одним із ключових для армії окупантів. Воно спеціалізується на артилерійській та ракетній техніці, зокрема компонентах до "Іскандер-М", "Тополь-М" та іншого озброєння.



Наслідки ракетної атаки у Волгограді / Фото очевидців

Ясна річ, після 2022 року "Титан-Барикади" перебувають під міжнародними санкціями. Утім, санкції ракетні працюють дещо краще.