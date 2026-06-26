Масовану атаку на Тульську область підтвердив і сам губернатор Дмитро Міляєв. Він заявляє, що над регіоном було знищено 73 дрони.

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Що відомо про ураження хімзаводу "Азот"?

У ніч проти 26 червня жителі Новомосковська повідомляли про велику кількість вибухів, які не стихали упродовж кількох годин.

Вибухи у Новомосковську: дивіться відео

За словами місцевих, під ударами безпілотників опинився хімічний завод "Азот". Вони також пишуть про дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електропостачанням.

Своєю чергою губернатор визнав атаку на "Азот".

Внаслідок атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві у Новомосковську,

– написав він.

Також російський чиновник розповів, що у населеному пункті Щекинського району зазнав пошкодження приватний житловий будинок, постраждала жінка.

Проліт дрона над Новомосковськом: дивіться відео

Наслідки прильоту по "Азоту" / Фото з соцмережі

Тим часом моніторингові канали пишуть, що після нічної атаки сервіс NASA FIRMS фіксує пожежу на території Новомосковської ДРЕС.

На території державної районної електростанції зайнялася пожежа / Фото з соцмережі

Новомосковська ДРЕС є філією АТ "Азот". Вона забезпечує теплом та гарячою водою 60% житлового сектору міста та соціальні об'єкти.

Нагадаємо, що Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.

Підприємство випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та особливої ​​чистоти азотну кислоту, аргон, метанол.

З 2002 року НАК "Азот" входить до складу холдингу "Єврохім".

За даними Reuters, два заводи "Єврохіма" (Невинномиський азотний завод і Новомосковський "Азот") відправили з 2022 по 2024 рік на завод імені Свердлова в Дзержинську в Нижегородській області не менше 38 тисяч тонн оцтової кислоти. Вони, як зазначає видання, використовуються для виробництва октогену та гексогену, а ті, в свою чергу, для артилерійських снарядів.

Дим на заводі після ударів дронів: дивіться відео

Раніше "Азот" вже горів внаслідок української атаки в ніч на 14 червня.