Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний розповів 24 Каналу, що на фронті фіксується суттєва перевага України. За його словами, якщо у квітні вона становила близько 30%, то зараз зросла приблизно до 50%, тобто українські сили застосовують FPV-дрони на фронті значно активніше за російські.

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Україна випереджає Росію у використанні дронів

Антон Земляний пояснив, що раніше Росія мала перевагу в ударах дронами середньої дальності, зокрема за рахунок "Молнії" та "Ланцетів", які активно використовувалися проти української логістики.

Було розгорнуто цілу мережу захисних споруд уздовж доріг, сітки, які забезпечують логістику в тилових районах. Активно працювали засоби РЕБ і дрони-перехоплювачі. У результаті цю загрозу вдалося значною мірою знизити,

– сказав він.

Нині ініціатива в цій сфері перейшла до України, адже українські дрони середньої дальності активно уражають логістичні вузли, системи ППО, РЛС і інші військові об’єкти як на окупованих територіях, так і в Росії.

Ми бачимо розвиток українського військово-промислового комплексу. Наслідки цього – ураження цілей на території Росії на відстані до 2000 кілометрів,

– зазначив аналітик.

Земляний пояснив, що розвиток цього напрямку активізувався у 2024 році на тлі дефіциту озброєння та необхідності застосовувати власні рішення для ударів по території Росії.

Такі можливості вже впливають на військовий та економічний потенціал Росії та створюють тиск, який може змусити противника до переговорів.

До слова, Україна завдала нових ударів по військових і стратегічних об'єктах у Росії та тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атак повідомляють про вибухи, пожежі та ураження інфраструктури противника. У російських регіонах заявляють про роботу ППО, однак українські удари демонструють зростання інтенсивності операцій у глибокому тилу.