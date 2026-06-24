Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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Яке відео опублікував Сирський?
В опублікованому відео йдеться про атаки ЗСУ по Москві, над якими працювали:
- оператори 1 окремого центру БПС СБС;
- 412 окрема бригада Nemesis;
- 413 окремий полк "Рейд";
- 414 окрема бригада "Птахи Мадяра".
Удари по Москві: дивіться відеоЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Удари українські воїни завдали також у взаємодії із СБУ, ССО, ГУР, МОУ та іншими підрозділами Сил оборони. У відео зазначили, що востаннє столиця Росії так палала у вересні 1812 року.
Сирський під відео написав – "Далі буде".
Що відомо про нещодавні атаки ЗСУ по Росії?
Українські військові продовжують активно знищувати російські НПЗ у глибокому тилу ворога. ССО завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу, який розташований за 2500 кілометрів від кордону.
В ніч на 6 червня українські сили атакували нафтобазу ВАТ "Полтавская нефтебаза" в Усть-Лабінську Краснодарського краю. Дрон розтрощив основну частину резервуарного парку.
Московський НПЗ 18 червня вкотре опинився під атакою українських дронів. Як виявилося, до знищення цього стратегічного об'єкта Кремля доклалася і російська ППО.
В ніч проти 18 червня підрозділи Deep Strike ССО спільно із повстанським рухом на території Росії "Чорна іскра" завдали удару по нафтобазі "Ростовнефтепродукт". Також під атакою опинилась база паливо-мастильних матеріалів у місті Гуково Ростовської області Росії.